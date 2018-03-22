Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:17
korovas2, теоретик.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:32
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:
Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.
а вы перегоните, хотя бы 250 ... потом получите от Аполлоныча такое ... до этого посидев недельку с залоченными счетами
это как в барсуке ... лимитов на сэп нет, а за 150 к в мес. лочат счета ...
алла дает 400 к и не трогает ... барсук и конь дает типа анлим, но локает за копейки - в этом разница .. но барсук ладно - его скоро судьба накажет.
Потом відновили співробітництво? Или навсегда залочили счета?
sola
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:33
GrafBV написав:
Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?
З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда
Да привезут за неделю, а, может, и быстрей. Но, могут не перезвонить. Номер известен сразу, так что эта скорость не сильно и нужна.
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wig
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:35
korovas2 написав:
Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.
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wig
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:39
wig написав: korovas2 написав:
Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.
при курсе 8 - банки и клиенты друг друга любили и уважали. никто никого не лочил.
J
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:40
sola это не мое личное письмо, а коллеги-свинорыла. я клиентом банка стал неделю назад, но зная не по одному клиенту как ведет себя их финмон пока боюсь сюда что-то заводить. пока 50 грн. на Доходной ) тока если саппорт даст гарантию и если что перед Соседками замолвит слово, когда Аполлоныч локнет )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:43
IMPRINTER написав:
это не мое личное письмо, а коллеги-свинорыла.
За какую дату письмо? Неужели за 50 к все. При том, что Алла 70 требует только что б не считаться нищебродом.
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wig
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