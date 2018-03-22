Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:40

sola



это не мое личное письмо, а коллеги-свинорыла.

я клиентом банка стал неделю назад, но зная не по одному клиенту как ведет себя их финмон пока боюсь сюда что-то заводить. пока 50 грн. на Доходной )



тока если саппорт даст гарантию и если что перед Соседками замолвит слово, когда Аполлоныч локнет )

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