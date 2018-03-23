korovas2 написав:Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня? Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает. А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.
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korovas2 написав:Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня? Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает. А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.
при курсе 8 - банки и клиенты друг друга любили и уважали. никто никого не лочил.
Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания. А вот насчет "помогать" - извините. С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ? Они что - самые бедные ?
Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать. Это нормально, работа у него такая. Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.
Золоті слова, куме!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!