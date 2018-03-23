Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 01:11
Кабаре "Веселі сусідки"
Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 03:06
Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.
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