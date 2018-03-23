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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 01:11

Кабаре "Веселі сусідки"

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?


шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка


Действительно! Давайте придумаем что-то посолиднее? :P

Кабаре "Веселі сусідки"... :P В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... :) Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 03:06

Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33

  WachtAmRhein написав:Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.

Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38

За 50 кгрн лочить счета даже Фарсик себе не позволяет. Тут полностью неадекватен финмон? Смысл вообще в таком банке, где только зернышки и есть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:56

Re: Конкорд

Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банкеа?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:09

  sens написав:
  WachtAmRhein написав:Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.

Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf

КоКо саме є те імя, а не Кон.
Дві Кокетки-Сосєдкі, які може і не сосєдкі і не кокетки, а може і не власникці банку. Ну просто сімя вирішила на них банку записати.
Квесторе_поверніться
 
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