Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 01:11
Кабаре "Веселі сусідки"
Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 03:06
Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33
Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf
никому не верю
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38
За 50 кгрн лочить счета даже Фарсик себе не позволяет. Тут полностью неадекватен финмон? Смысл вообще в таком банке, где только зернышки и есть.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:56
Re: Конкорд
Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банкеа?
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:09
КоКо саме є те імя, а не Кон.
Дві Кокетки-Сосєдкі, які може і не сосєдкі і не кокетки, а може і не власникці банку. Ну просто сімя вирішила на них банку записати.
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