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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 01:11

Кабаре "Веселі сусідки"

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?


шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка


Действительно! Давайте придумаем что-то посолиднее? :P

Кабаре "Веселі сусідки"... :P В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... :) Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 03:06

Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33

  WachtAmRhein написав:Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.

Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38

За 50 кгрн лочить счета даже Фарсик себе не позволяет. Тут полностью неадекватен финмон? Смысл вообще в таком банке, где только зернышки и есть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:56

Re: Конкорд

Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 24 бер, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:09

  sens написав:
  WachtAmRhein написав:Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.

Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf

КоКо саме є те імя, а не Кон.
Дві Кокетки-Сосєдкі, які може і не сосєдкі і не кокетки, а може і не власникці банку. Ну просто сімя вирішила на них банку записати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:25

Тут http://www.rurik.com.ua/credit-ratings3 ... tings.html
Рюрік КоКо в самий хвіст засунув.
Як так можна з лутдшим банком? :(
Треба йти в звітність заглянути.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:33

Звітність КоКо нецікава.
Виглядає на цілковитий кептив.
Троха пилососить фізиків.
Кредитування фізиків на самих початках...ніяк не може вийти на цей ринок.
Ну і біда кожного кептива, недорезервовується.
Ризики високі.
В політичному аспекті банка виглядає як та що мімікрувала з під Межигірського до місцевої влади Дніпра під прапором Самопомочі. І не дивно виглядає поява відділення банки у Львові у Садового під боком.
На державному рівні вроді Самопоміч в опозиції - не виключені наїзди на банку зі сторони влади. Вроді такі розклади.
Можливо погляд з Дніпра троха інший...пишіть, просвітіть.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 24 бер, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:39

КОнкорд БАнк-Коба)

В том году в период акции со скунсом обналичивал в банке и 50, и 75К.

Тогда же был бесплатный вход-выход, и папира всегда полно в кассе.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:51

  guntherhouse777 написав:КОнкорд БАнк-Коба)

В том году в период акции со скунсом обналичивал в банке и 50, и 75К.

Тогда же был бесплатный вход-выход, и папира всегда полно в кассе.

Шановний Представник відмовляється ліквідність на поточну дату тут представляти, посилає на сайт де є ліквідність на початок березня.
Цифірь що є там занепокоєнь не викликає.
Але є одне але. В банці юрики тримають на поточних великі масиви.
І коли вони вирішать терміново втікнути ліквідність і обнулиться.
В кептивному дрібному банку може відбутися все дуже швиденько і ТА на горизонті.
Згадаймо Богуслав...як швиденько його під ТА запроторили.
Квесторе_поверніться
 
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