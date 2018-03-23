Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 01:11
Кабаре "Веселі сусідки"
Кабаре "Веселі сусідки"... В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 03:06
Кони это ж Валя, зачем плодить одинаковые названия, можно назвать май Литл пони например.
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:33
Пора называть вещи своими именами и не переходить на клички,прозвища и ненормативные термины. Наш язык более информативный и не должен ограничиваться двумя даунскими аббревиатурами - omg and wtf
никому не верю
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38
За 50 кгрн лочить счета даже Фарсик себе не позволяет. Тут полностью неадекватен финмон? Смысл вообще в таком банке, где только зернышки и есть.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:56
Re: Конкорд
Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 24 бер, 2018 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:09
КоКо саме є те імя, а не Кон.
Дві Кокетки-Сосєдкі, які може і не сосєдкі і не кокетки, а може і не власникці банку. Ну просто сімя вирішила на них банку записати.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:25
Тут
Рюрік КоКо в самий хвіст засунув.
Як так можна з лутдшим банком?
Треба йти в звітність заглянути.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:33
Звітність КоКо нецікава.
Виглядає на цілковитий кептив.
Троха пилососить фізиків.
Кредитування фізиків на самих початках...ніяк не може вийти на цей ринок.
Ну і біда кожного кептива, недорезервовується.
Ризики високі.
В політичному аспекті банка виглядає як та що мімікрувала з під Межигірського до місцевої влади Дніпра під прапором Самопомочі. І не дивно виглядає поява відділення банки у Львові у Садового під боком.
На державному рівні вроді Самопоміч в опозиції - не виключені наїзди на банку зі сторони влади. Вроді такі розклади.
Можливо погляд з Дніпра троха інший...пишіть, просвітіть.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 24 бер, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:39
КОнкорд БАнк-Коба)
В том году в период акции со скунсом обналичивал в банке и 50, и 75К.
Тогда же был бесплатный вход-выход, и папира всегда полно в кассе.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:51
Шановний Представник відмовляється ліквідність на поточну дату тут представляти, посилає на сайт де є ліквідність на початок березня.
Цифірь що є там занепокоєнь не викликає.
Але є одне але. В банці юрики тримають на поточних великі масиви.
І коли вони вирішать терміново втікнути ліквідність і обнулиться.
В кептивному дрібному банку може відбутися все дуже швиденько і ТА на горизонті.
Згадаймо Богуслав...як швиденько його під ТА запроторили.
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