– по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».
исключение Алла - в силу понятных причин.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:44
Кокошечки, Тасечки, Вальки и т.п. звыняйте, не для меня.
исключение Алла - в силу понятных причин.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:51
І шо робить...не поступлюся принципами?
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:57
Re: Конкорд
Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:08
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:09
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:19
Ну мона добавить брутальности в отношения и иметь и в хвост и в гриву
Вот ток не знаю будет ли это соответствовать физиологической норме, хотяя в наш век перемен усьо можливо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:30
Так як банку назвати?
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47
Мне КоКо нравится
Я, все таки, к банкам отношусь как к партнёрам. У меня с ними общий бузинес -- заработать деньжат. Все в рамках закона, но со всеми типсами, фичами и прибаутками
И никнейм должен отражать всю сущность банки и взаимоотношения её с клиентом
На Коня (с стойле, в поле?) банка никак не похожа
На коня в стойле скорее ощАд похож
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:49
Re: Конкорд
КоКо, мадам Коко, разве это обидная кличка? Наоборот, что-то возвышенное просматривается.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:49
Re: Конкорд
В італійців та іспанців чоловічий рід зазвичай має якраз закінчення 'о'...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
реклама
|