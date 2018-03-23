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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:44

Кокошечки, Тасечки, Вальки и т.п. звыняйте, не для меня.

– по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».


исключение Алла - в силу понятных причин.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:51

  IMPRINTER написав:Кокошечки, Тасечки, Вальки и т.п. звыняйте, не для меня.

– по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».


исключение Алла - в силу понятных причин.

І шо робить...не поступлюся принципами? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:57

Re: Конкорд

Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:08

  chipmunk написав:Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!

Тут дехто казав що він нетрадиційної орієнтації...фінансової. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:09

  Квесторе_поверніться написав:
  chipmunk написав:Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!

Тут дехто казав що він нетрадиційної орієнтації...фінансової. :wink:

:)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:19

  chipmunk написав:Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!

Ну мона добавить брутальности в отношения и иметь и в хвост и в гриву :mrgreen:
Вот ток не знаю будет ли это соответствовать физиологической норме, хотяя в наш век перемен усьо можливо :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:30

  clientage написав:
  chipmunk написав:Істінний свинорил должон щитать банку женщіной, т.к. імєнно он єє імєєт, а нє наоборот!

Ну мона добавить брутальности в отношения и иметь и в хвост и в гриву :mrgreen:
Вот ток не знаю будет ли это соответствовать физиологической норме, хотяя в наш век перемен усьо можливо :mrgreen: :mrgreen:

Так як банку назвати?
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47

  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Мне КоКо нравится :)
Я, все таки, к банкам отношусь как к партнёрам. У меня с ними общий бузинес -- заработать деньжат. Все в рамках закона, но со всеми типсами, фичами и прибаутками :)
И никнейм должен отражать всю сущность банки и взаимоотношения её с клиентом
На Коня (с стойле, в поле?) банка никак не похожа :)
На коня в стойле скорее ощАд похож :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:49

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

КоКо, мадам Коко, разве это обидная кличка? Наоборот, что-то возвышенное просматривается.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:49

Re: Конкорд

В італійців та іспанців чоловічий рід зазвичай має якраз закінчення 'о'...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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