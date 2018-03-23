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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53
Я бы назвал это банк "самолёт". Но мы же знаем, чем эти самолёты закончили. Поэтому это название откладываем в сторону
Всё IMHO
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58
Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
З сестричок лише одна мадам...інша мадемуазель?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:14
Квесторе_поверніться написав:
Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
Мне больше нравится Кокосик! Ворпрос: Где свободные деньги держишь?Ответ: В кокосике и кульке! мало кто догадается! Ув.представитель! Передайте пжл. пожелание,чтобы сделали на доходной 17% на остаток и многие переедут сюда с чумаданами на ПМЖ
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bub-har
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:20
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
Мне больше нравится Кокосик! Ворпрос: Где свободные деньги держишь?Ответ: В кокосике и кульке! мало кто догадается! Ув.представитель! Передайте пжл. пожелание,чтобы сделали на доходной 17% на остаток и многие переедут сюда с чумаданами на ПМЖ
Їм чумадани непотрібні...придворні юрики самі тут бабла багато тримають.
Для фізиків пропонують вільних 14% за 150 грн в рік.
Кажуть вроді мадам Оленка прогнала свого містера разом з його прізвищем - фіктивно (на всякий пожарний).
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:24
Козак-характерник написав:
Кабаре "Веселі сусідки"...
В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай...
Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"...
Кабаре "Веселі сусідки". Скорочено просто кабаре. Я й гімн неофіційний знайшов...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:30
Квесторе_поверніться написав:
Так як банку назвати?
Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 24 бер, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:30
Неважливо як коня називати, важливо скільки йому можна задвігати. А з цим суцільна халепа....
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korovas2
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:32
bub-har написав:
Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?
До 150 тысяч за один раз.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:36
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Так як банку назвати?
Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...
На Конкорд не тягне...потрібно щоб назва більш відповідала суті банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:38
Vorlon написав: bub-har написав:
Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?
До 150 тысяч за один раз.
І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?
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Квесторе_поверніться
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