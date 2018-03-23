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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53

Я бы назвал это банк "самолёт". Но мы же знаем, чем эти самолёты закончили. Поэтому это название откладываем в сторону :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58

Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
З сестричок лише одна мадам...інша мадемуазель? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:14

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
Мне больше нравится Кокосик! Ворпрос: Где свободные деньги держишь?Ответ: В кокосике и кульке! мало кто догадается! Ув.представитель! Передайте пжл. пожелание,чтобы сделали на доходной 17% на остаток и многие переедут сюда с чумаданами на ПМЖ 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:20

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мадам КоКо це навіть ... аристократично.
Мне больше нравится Кокосик! Ворпрос: Где свободные деньги держишь?Ответ: В кокосике и кульке! мало кто догадается! Ув.представитель! Передайте пжл. пожелание,чтобы сделали на доходной 17% на остаток и многие переедут сюда с чумаданами на ПМЖ 8)


Їм чумадани непотрібні...придворні юрики самі тут бабла багато тримають.
Для фізиків пропонують вільних 14% за 150 грн в рік.
Кажуть вроді мадам Оленка прогнала свого містера разом з його прізвищем - фіктивно (на всякий пожарний).
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:24

Кабаре "Веселі сусідки"

  Козак-характерник написав:Кабаре "Веселі сусідки"... :P В асортименті мохіто, кава, чай, солодощі. Файні дівчата пригостять і станцюють. Зайшов до сусідки на каву чи чай... :) Провідав сусідських дівчат, вважай відвідав банк "Конкорд"... :P

Кабаре "Веселі сусідки". Скорочено просто кабаре. Я й гімн неофіційний знайшов... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:30

  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 24 бер, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:30

Re: Конкорд

Неважливо як коня називати, важливо скільки йому можна задвігати. А з цим суцільна халепа....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:32

  bub-har написав:Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?

До 150 тысяч за один раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:36

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...

На Конкорд не тягне...потрібно щоб назва більш відповідала суті банки.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:38

  Vorlon написав:
  bub-har написав:Что-то я не могу понять,какую сумму в день/месяц можно снимать наличными с доходной в данном банке,чтобы не взбудоражить финмон данного банка?

До 150 тысяч за один раз.

І це буде останній раз...коли 150к віддадуть? :wink:
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