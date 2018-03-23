Просуваю свою назву в маси... Кабаре! Дівчата файні? Файні...Мохіто пригощали? Так, пригощали....
Ночь близка, путь далёк, непогода на дворе
Задержусь на часок в этом старом кабаре
Поутру на заре я уйду отсюда прочь
Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь
Всё громче музыка играй
Мир кабаре друзей встречай
Уже поймал меня в капкан неувядающий канкан
Кричит весёлая толпа
Звени гитара, пой труба
Под звуки скрипки идёт с улыбкой
Хозяйка кабаре - судьба
Кто-то крикнул, -"Эй, упрямец
Пригласи судьбу на танец"
Вой души, вой души в быстром танце заглуши
"Всё не вечно, всё не вечно" -
Шепчет мне судьба беспечно,-
"Жребий свой знаешь сам - боль и радость пополам"...