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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:44

Кабаре "Веселі сусідки"

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...

На Конкорд не тягне...потрібно щоб назва більш відповідала суті банки.

Просуваю свою назву в маси... :P Кабаре! Дівчата файні? Файні...Мохіто пригощали? Так, пригощали.... :P
Зображення
Зображення

Ночь близка, путь далёк, непогода на дворе
Задержусь на часок в этом старом кабаре
Поутру на заре я уйду отсюда прочь
Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь

Всё громче музыка играй
Мир кабаре друзей встречай
Уже поймал меня в капкан неувядающий канкан
Кричит весёлая толпа
Звени гитара, пой труба
Под звуки скрипки идёт с улыбкой
Хозяйка кабаре - судьба

Кто-то крикнул, -"Эй, упрямец
Пригласи судьбу на танец"
Вой души, вой души в быстром танце заглуши
"Всё не вечно, всё не вечно" -
Шепчет мне судьба беспечно,-
"Жребий свой знаешь сам - боль и радость пополам"... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:50

Козак-характерник, то не є у Львові.
На Лесі Українки ще гарніші дівчата і завжди наливають... принаймні пропонують. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:52

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, то не є у Львові.
На Лесі Українки ще гарніші дівчата і завжди наливають... принаймні пропонують. :wink:

То згодні з кабаре? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:54

Re: Конкорд

148 вносив разово. пару місяців тому. обіг постійно.
і платежі через айкон. поки без проблем
шум підняли, було так спокійно
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:55

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:55

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, то не є у Львові.
На Лесі Українки ще гарніші дівчата і завжди наливають... принаймні пропонують. :wink:

То згодні з кабаре? :P

Згоден з кабаре КоКо. І зразу ж зрозуміло про яку банку мова.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:57

  wolt450 написав:шум підняли, було так спокійно

Просто почти всех представителей забанили, и все накинулись на местного новичка :)
Ну и пошло-поехало :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:58

  wolt450 написав:148 вносив разово. пару місяців тому. обіг постійно.
і платежі через айкон. поки без проблем
шум підняли, було так спокійно

Ага...шум слід припиняти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:02

  Квесторе_поверніться написав:І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?

Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:04

  Vorlon написав:Клиент.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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