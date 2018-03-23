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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:06

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?

Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.

Без замовлення?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24185
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11

Квесторе_поверніться
С заказом, который желателен свыше 50 тысяч.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 24 бер, 2018 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 564 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?

Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.

кулек для денег дарят?
J
 
Повідомлень: 3860
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:14

Re: Конкорд

Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...
korovas2
 
Повідомлень: 263
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:18

  korovas2 написав:Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...

теперь каждый раз прийдется переспрашивать
речь о синем коне или о зеленом?
J
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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  #<1 ... 225226227228
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