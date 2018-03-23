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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:06
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?
Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.
Без замовлення?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11
Квесторе_поверніться
С заказом, который желателен свыше 50 тысяч.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 24 бер, 2018 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?
Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.
кулек для денег дарят?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:14
Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...
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korovas2
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:18
korovas2 написав:
Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...
теперь каждый раз прийдется переспрашивать
речь о синем коне или о зеленом?
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