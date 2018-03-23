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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:06

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?

Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.

Без замовлення?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24185
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11

Квесторе_поверніться
С заказом, который желателен свыше 50 тысяч.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 24 бер, 2018 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 566 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:11

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:І це буде останній раз...коли 150к віддадуть?

Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.

кулек для денег дарят?
J
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:14

Re: Конкорд

Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...
korovas2
 
Повідомлень: 263
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:18

  korovas2 написав:Всі хто отримував листи, коня не готівкою лупили. За мсс готівки кінь не наливає і не пригощає...

теперь каждый раз прийдется переспрашивать
речь о синем коне или о зеленом?
J
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:35

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:То згодні з кабаре?
Хотелось бы,чтобы в данном кабаре не было постненько,а было как в парижском кабаре (17% на остаток)
bub-har
 
Повідомлень: 995
З нами з: 13.07.16
Подякував: 271 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:55

На Коня Конкорд не тянет.
Как по мне - Кошка.
Ёмко и лаконично
mustbe
 
Повідомлень: 324
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:40

Re: Конкорд

Є ще корд - зброя, міцні нитки, спцполіція...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 7730
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 464 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:54

Re: Конкорд

"конокрад" и ежам было бы понятно. Если форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=23117 не против
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1394
З нами з: 03.12.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:03

Re: Конкорд

Конокрад добре та довге...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7730
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 464 раз.
 
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  #<1 ... 226227228229>
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