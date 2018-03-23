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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:24
Це дуже тендітна та соромлязлива банка. Ну який "конь" з неї? Тільки лань або козуля, кокуля, кока, коко Якийсь хранцузький шарм тут присутній
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:42
Кабаре "Веселі сусідки"
Кабаре..
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:42
Re: Конкорд
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:47
Я просуватиму назву кабаре...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:49
Re: Конкорд
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:06
бедный офпред .. выйдет в пнд на работу и опуеет от 20 мтраниц подборки клички для Коня )
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:19
Агаа, ну прям. Он по-простецки спросит: накой вопрос я ещё не ответил?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:22
Re: Конкорд
А Альянс не Оля? Чи він Аля?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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