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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:17

конокрад это цыган) а цыган уже занят)
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:24

Це дуже тендітна та соромлязлива банка. Ну який "конь" з неї? Тільки лань або козуля, кокуля, кока, коко :lol: :lol: Якийсь хранцузький шарм тут присутній :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:42

Кабаре "Веселі сусідки"

  clientage написав:Це дуже тендітна та соромлязлива банка. Ну який "конь" з неї? Тільки лань або козуля, кокуля, кока, коко :lol:

Кабаре.. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:42

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:То згодні з кабаре?

Згода ничья уже не играет роли.
Прилипло КоКо. Все.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:47

  wig написав:
  Козак-характерник написав:То згодні з кабаре?

Згода ничья уже не играет роли.
Прилипло КоКо. Все.

Я просуватиму назву кабаре... 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:49

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:Я просуватиму назву кабаре...

Тіко не в оперчас.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:06

бедный офпред .. выйдет в пнд на работу и опуеет от 20 мтраниц подборки клички для Коня )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:18

Как вам кокошник или Оля, так как у Оли Поляковой много кокошников?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:19

Агаа, ну прям. Он по-простецки спросит: накой вопрос я ещё не ответил? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:22

Re: Конкорд

А Альянс не Оля? Чи він Аля?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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