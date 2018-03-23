Нормальная кликуха должна быть из 3..5 бухв, и макс. 2 слога (2 гласных)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:27
Нормальная кликуха должна быть из 3..5 бухв, и макс. 2 слога (2 гласных)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31
Мы же не морскую свинку называем. Даже кот способен запомнить 3 слога. Не говоря уже про коня.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:32
Re: Конкорд
М-да, маразм крепчал...
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