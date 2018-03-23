Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31

Мы же не морскую свинку называем. Даже кот способен запомнить 3 слога. Не говоря уже про коня.

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