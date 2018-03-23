RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:27

  WachtAmRhein написав:Как вам кокошник или Оля, так как у Оли Поляковой много кокошников?

Нормальная кликуха должна быть из 3..5 бухв, и макс. 2 слога (2 гласных) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23983
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31

Мы же не морскую свинку называем. Даже кот способен запомнить 3 слога. Не говоря уже про коня.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:32

Re: Конкорд

М-да, маразм крепчал...
Vorlon
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.