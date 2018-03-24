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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:27

  WachtAmRhein написав:Как вам кокошник или Оля, так как у Оли Поляковой много кокошников?

Нормальная кликуха должна быть из 3..5 бухв, и макс. 2 слога (2 гласных) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31

Мы же не морскую свинку называем. Даже кот способен запомнить 3 слога. Не говоря уже про коня.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:32

Re: Конкорд

М-да, маразм крепчал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:24

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так як банку назвати?

Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...

В том числе и Вы...
Новогос Вы то хоть раз называли не примат?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:40

  clientage написав:Почему такое название у банка? И почему оно часто пишется как "КонКорд", откуда такая разбивка на Кон и Корд? :wink:


Зображення

Видимо сокращение от каких-то двух слов ;)

Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"...
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:43

Re: Конкорд

  sola написав:Видимо сокращение от каких-то двух слов

Вооот
И я тоже их ищу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:45

Re: Конкорд

  sola написав:Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"...

У меня другая ассоциация этого слова
Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:08

Re: Конкорд

  sola написав:Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"

[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]
http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:13

  Мизантрóп написав:[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]


Кроме кордебалета там все остальное экзотика

М.б. там два украинских слова? Тогда Кон...й Кордон
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:22

  sola написав:
  Мизантрóп написав:[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]


Кроме кордебалета там все остальное экзотика

М.б. там два украинских слова? Тогда Кон...й Кордон

Энергия Девелопмент любит слово КонКорд. У неё ещё есть инвест-фонд КонКорд :)

ПС. Я знаю патчкорд :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 228229230231>
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