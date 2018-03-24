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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:27
WachtAmRhein написав:
Как вам кокошник или Оля, так как у Оли Поляковой много кокошников?
Нормальная кликуха должна быть из 3..5 бухв, и макс. 2 слога (2 гласных)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31
Мы же не морскую свинку называем. Даже кот способен запомнить 3 слога. Не говоря уже про коня.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:32
М-да, маразм крепчал...
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Vorlon
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:24
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Так як банку назвати?
Конкорд банк! Вместо кривлянья, которым тут некоторые занимаются...
В том числе и Вы...
Новогос Вы то хоть раз называли не примат?)
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sola
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:43
sola написав:
Видимо сокращение от каких-то двух слов
Вооот
И я тоже их ищу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:45
sola написав:
Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"...
У меня другая ассоциация этого слова
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:08
sola написав:
Правда, на "корд" начинается только слово "кордебалет"
[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/
корд/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:13
Мизантрóп написав:
[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]
Кроме кордебалета там все остальное экзотика
М.б. там два украинских слова? Тогда Кон...й Кордон
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sola
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:22
sola написав: Мизантрóп написав:
[url]http://poiskslov.com/starts-with-by-length/корд/[/url]
Кроме кордебалета там все остальное экзотика
М.б. там два украинских слова? Тогда Кон...й Кордон
Энергия Девелопмент любит слово КонКорд. У неё ещё есть инвест-фонд КонКорд
ПС. Я знаю патчкорд
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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