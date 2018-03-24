|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28
А ще є Конкордат
Чи може то власниць фамілії такі справжні - Конєва, Кордемська?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7733
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама