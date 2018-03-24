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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28
Re: Конкорд
А ще є Конкордат Чи може то власниць фамілії такі справжні - Конєва, Кордемська?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 25 бер, 2018 05:21
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