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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:28
А ще є Конкордат
Чи може то власниць фамілії такі справжні - Конєва, Кордемська?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 25 бер, 2018 04:35
А слово конкорд - это согласие.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 25 бер, 2018 05:21
А также корданный вал
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Дядя Дима
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Додано: Нед 25 бер, 2018 07:04
Vorlon написав:
Получал в кассе сумму больше 100 тысяч. Клиент.
Это был перевод на доходную,или закончившийся депозит?
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bub-har
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Додано: Нед 25 бер, 2018 09:57
bub-har
Интернет-банкинг в Конкорда имеется?
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darmet
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:08
darmet написав:
Интернет-банкинг в Конкорда имеется?
Имеется и что? Продолжите свою мысль?
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bub-har
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:09
darmet написав:bub-har
Интернет-банкинг в Конкорда имеется?
Да, пичОм самый лушШий
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:25
clientage написав:
Да, пичОм самый лушШий
Никаких котловых.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:44
wig написав: clientage написав:
Да, пичОм самый лушШий
Никаких котловых.
Что хорошего если за несчастных 50 кгрн оборота тут выгоняют?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 25 бер, 2018 10:55
BBC написав:
Что хорошего если за несчастных 50 кгрн оборота тут выгоняют?
Значит была причина. У меня было больше, правда ещё в прошлом и позапрошлом годах.
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Vorlon
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