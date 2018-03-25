Ну я и говорю, что любя поиздевались
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:09
Ну я и говорю, что любя поиздевались
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:48
Re: Конкорд
но один серьёзный момент ускользнул таки из вашего поля зрения.
Я про Лимиты и про внутренний финмон (понятно, шо дело щекотливое )
Хотелось бы таки получить вразумительные комментарий на ентот щОт:
viewtopic.php?p=4330151#p4330151
viewtopic.php?p=4330164#p4330164
у меня пока есть личный опыт вывода СЭПом тела депо из КоКо без последствий порядка 120К двумя платежами в день. Ну а сумм по СЭПу порядка 25..50К/дн уже и не счесть
Однако ж чувствую одним местом, шо у Апполоныча уже припасена для меня кнутяра
Хотелось бы таки уточнить Лимиты Апполоныча для благонадёжного клиента (без дополнительных док-ов!) в разрезе операция/дн/мес(кстати, 30дн или календ. мес?):
- СЭП
- р2р
- оплата картой (ПОС)
- инет-оплата картой
По разговорам с саппортом и отделением у КоКо есть тока ДВА лимита $1000 и $10000 по текущему курсу причем отделения часто путают карточные лимиты и лимиты в икОНе.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:54
Лимитов там целая страница (мне распечатывали, что бы поднять на постоянной основе). Но, от них зависит сама возможность совершить операцию, а не придирки финмона.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:57
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:05
Re: Конкорд
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:06
Re: Конкорд
..это же надо..) какая вы у нас нежно-впечатлительная ))
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:07
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:10
..кхм...в интернет банкинге "анлим" стандарт выглядит - как 15 000т ГРН.( уточняю -для ИКОН25) а вот по звонку можно установить анлим на сутки или через отделение заявлением на нужный срок на нужную сумму.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:13
ИМХО, эт карточный лимит на покупки(в т.ч. в инете) в день
но лично я более 20К/дн на покупки/переводы с карты не тратил, боюсь Апполоныча
... делайте хоть что-нибудь!
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