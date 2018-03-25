Додано: Пон 26 бер, 2018 13:48

Банк Конкорд написав: Ну я и говорю, что любя поиздевались Ну я и говорю, что любя поиздевались

но один серьёзный момент ускользнул таки из вашего поля зрения.Я про Лимиты и про внутренний финмон (понятно, шо дело щекотливоеХотелось бы таки получить вразумительные комментарий на ентот щОт:у меня пока есть личный опыт вывода СЭПом тела депо из КоКо без последствий порядка 120К двумя платежами в день. Ну а сумм по СЭПу порядка 25..50К/дн уже и не счестьОднако ж чувствую одним местом, шо у Апполоныча уже припасена для меня кнутяраХотелось бы таки уточнить Лимиты Апполоныча для благонадёжного клиента (без дополнительных док-ов!) в разрезе операция/дн/мес(кстати, 30дн или календ. мес?):- СЭП- р2р- оплата картой (ПОС)- инет-оплата картойПо разговорам с саппортом и отделением у КоКо есть тока ДВА лимита $1000 и $10000 по текущему курсупричем отделения часто путают карточные лимиты и лимиты в икОНе.