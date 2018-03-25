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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:09

  Козак-характерник написав:
  Банк Конкорд написав:Вот это вы тут поиздевались и надо мной и над банком! Ужассс....

Тут вопросов то и не было ко мне.... Ну хоть вам весело было

Привіт, Конкорд! :P А оце Ви дарма! 8) Ніхто не знущався...Ми люблячи... :) Ось скунса я душив в свій час... :mrgreen:


Ну я и говорю, что любя поиздевались :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:48

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Ну я и говорю, что любя поиздевались

но один серьёзный момент ускользнул таки из вашего поля зрения.
Я про Лимиты и про внутренний финмон (понятно, шо дело щекотливое :)) :(
Хотелось бы таки получить вразумительные комментарий на ентот щОт:
viewtopic.php?p=4330151#p4330151
viewtopic.php?p=4330164#p4330164
у меня пока есть личный опыт вывода СЭПом тела депо из КоКо без последствий порядка 120К двумя платежами в день. Ну а сумм по СЭПу порядка 25..50К/дн уже и не счесть :)
Однако ж чувствую одним местом, шо у Апполоныча уже припасена для меня кнутяра :)
Хотелось бы таки уточнить Лимиты Апполоныча для благонадёжного клиента (без дополнительных док-ов!) в разрезе операция/дн/мес(кстати, 30дн или календ. мес?):
- СЭП
- р2р
- оплата картой (ПОС)
- инет-оплата картой
По разговорам с саппортом и отделением у КоКо есть тока ДВА лимита $1000 и $10000 по текущему курсу :) причем отделения часто путают карточные лимиты и лимиты в икОНе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:53

Сlientage, а що це за ліміт в 10000 американців?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:54

  clientage написав:По разговорам с саппортом и отделением у КоКо есть тока ДВА лимита $1000 и $10000 по текущему курсу :) причем отделения часто путают карточные лимиты и лимиты в икОНе.

Лимитов там целая страница (мне распечатывали, что бы поднять на постоянной основе). Но, от них зависит сама возможность совершить операцию, а не придирки финмона.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:57

  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, а що це за ліміт в 10000 американців?

типа анлим в ИБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:05

Re: Конкорд

  clientage написав:типа анлим в ИБ

Не превысил. Это анлим по каждой карте, или по ИНН в целом?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:06

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Ну я и говорю, что любя поиздевались


..это же надо..) какая вы у нас нежно-впечатлительная )) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:07

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, а що це за ліміт в 10000 американців?

типа анлим в ИБ :)

В добу? :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:10

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, а що це за ліміт в 10000 американців?

типа анлим в ИБ :)


..кхм...в интернет банкинге "анлим" стандарт выглядит - как 15 000т ГРН.( уточняю -для ИКОН25) :wink: а вот по звонку можно установить анлим на сутки или через отделение заявлением на нужный срок на нужную сумму.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, а що це за ліміт в 10000 американців?

типа анлим в ИБ :)

В добу? :oops:

ИМХО, эт карточный лимит на покупки(в т.ч. в инете) в день
но лично я более 20К/дн на покупки/переводы с карты не тратил, боюсь Апполоныча :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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