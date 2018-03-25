вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ
Но Апполоныч сразу вбодрится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ
Но Апполоныч сразу вбодрится
... делайте хоть что-нибудь!
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