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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

  -VICTOR- написав:а вот по звонку можно установить анлим ...

вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф :)
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ :)
Но Апполоныч сразу вбодрится :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 231232233234
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