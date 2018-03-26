вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ
Но Апполоныч сразу взбодрится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19
вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ
Но Апполоныч сразу взбодрится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18
из всех известных на этой ветке читателей , не найдется и одного кто внес больше фонда ради перечисления затем сепом,р2р и т.д.
никому не верю
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22
ну эт теоретиШески
хотяяя, а чо б не попробовать три раза по 100 накатить, по кругу... уважить, т.с., Апполоныча... погреть ему душу, размять кости
П.С. Мне када-то один уважаемый чел, ну када мы вместе с ним служили в 432 роте у Фидота, просто сказал: ну а чо я не могу попивая чаёк готять с планшета свои 1000грн по 10 раз ко дню туда-сюда, туда-сюда. Вот мои собственные средства, безнал, все реквизиты на лице -- шо хочу, то и ворочу. Но там стали вспоминать по экономическую целесообрааазность и диспут поутих, Фидот помер (но достойно ушёл как нихто другой), роту расформировааали. Но наши бойцы везде!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34
Re: Конкорд
Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"
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