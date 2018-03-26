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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:19

  -VICTOR- написав:а вот по звонку можно установить анлим ...

вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф :)
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ :)
Но Апполоныч сразу взбодрится :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:а вот по звонку можно установить анлим ...

вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф :)
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ :)
Но Апполоныч сразу взбодрится :lol:
из всех известных на этой ветке читателей , не найдется и одного кто внес больше фонда ради перечисления затем сепом,р2р и т.д.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22

  sens написав:
  clientage написав:
  -VICTOR- написав:а вот по звонку можно установить анлим ...

вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф :)
а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ :)
Но Апполоныч сразу взбодрится
из всех известных на этой ветке читателей , не найдется и одного кто внес больше фонда ради перечисления затем сепом,р2р и т.д.

ну эт теоретиШески
хотяяя, а чо б не попробовать три раза по 100 накатить, по кругу... уважить, т.с., Апполоныча... погреть ему душу, размять кости :mrgreen: :mrgreen:

П.С. Мне када-то один уважаемый чел, ну када мы вместе с ним служили в 432 роте у Фидота, просто сказал: ну а чо я не могу попивая чаёк готять с планшета свои 1000грн по 10 раз ко дню туда-сюда, туда-сюда. Вот мои собственные средства, безнал, все реквизиты на лице -- шо хочу, то и ворочу. Но там стали вспоминать по экономическую целесообрааазность и диспут поутих, Фидот помер (но достойно ушёл как нихто другой), роту расформировааали. Но наши бойцы везде! 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:34

Re: Конкорд

Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:52

korovas2
есть , :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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