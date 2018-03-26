Додано: Пон 26 бер, 2018 19:22

sens написав: clientage написав: -VICTOR- написав: а вот по звонку можно установить анлим ... а вот по звонку можно установить анлим ...

вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентофф

а если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэ

Но Апполоныч сразу взбодрится вот это "анлим" и выглядит у них как 10К убитых президентоффа если вам вдруХх приспичит отправить в день, например, 350К то полюбе нуна будет ОПЯТЬ звонить... ну то такэНо Апполоныч сразу взбодрится из всех известных на этой ветке читателей , не найдется и одного кто внес больше фонда ради перечисления затем сепом,р2р и т.д. из всех известных на этой ветке читателей , не найдется и одного кто внес больше фонда ради перечисления затем сепом,р2р и т.д.

ну эт теоретиШескихотяяя, а чо б не попробовать три раза по 100 накатить, по кругу... уважить, т.с., Апполоныча... погреть ему душу, размять костиП.С. Мне када-то один уважаемый чел, ну када мы вместе с ним служили в 432 роте у Фидота, просто сказал: ну а чо я не могу попивая чаёк готять с планшета свои 1000грн по 10 раз ко дню туда-сюда, туда-сюда. Вот мои собственные средства, безнал, все реквизиты на лице -- шо хочу, то и ворочу. Но там стали вспоминать по экономическую целесообрааазность и диспут поутих, Фидот помер (но достойно ушёл как нихто другой), роту расформировааали. Но наши бойцы везде!