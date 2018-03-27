|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:51
Банк Конкорд написав: korovas2 написав:
Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"
На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к
Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:52
korovas2 написав:
Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
Никто не даст четких критериев. В секретности - дополнительная защита от свинорылов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:55
korovas2 написав: Банк Конкорд написав: korovas2 написав:
Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"
На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к
Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
а Вы как думаете?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:17
wig написав: korovas2 написав:
Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
Никто не даст четких критериев. В секретности - дополнительная защита от свинорылов.
как проверить страховую ? Создайте страховой случай и добейтесь выплаты.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10655
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:23
Банк Конкорд написав: korovas2 написав:
Банк Конкорд написав:[quote="4332595:korovas2"]Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"
На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к
Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
а Вы как думаете?[/quote]
А вы таки с Одессы?
Компетенция местного офпреда затмила даже тазовского петросяна.
Куда смотрят соседки
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:27
По суті шановному представнику тут і роботи немає.
В проміжках між вивченням української мови...оживляє форум провокаційним запитанням.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24234
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|