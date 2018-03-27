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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236237>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:51

Re: Конкорд

Банк Конкорд написав:
  korovas2 написав:Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"


На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к

Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:52

Re: Конкорд

  korovas2 написав:Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?

Никто не даст четких критериев. В секретности - дополнительная защита от свинорылов.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:55

  korovas2 написав:
Банк Конкорд написав:
  korovas2 написав:Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"


На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к

Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?


а Вы как думаете?
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:17

  wig написав:
  korovas2 написав:Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?

Никто не даст четких критериев. В секретности - дополнительная защита от свинорылов.
как проверить страховую ? Создайте страховой случай и добейтесь выплаты.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:23

Re: Конкорд

Банк Конкорд написав:
  korovas2 написав:
Банк Конкорд написав:[quote="4332595:korovas2"]Офпред, так что там с ответом на мой вопрос?
От какой суммы покупок - ваш аполоныч возбуждается и лочит счета?
Есть прецеденты разрыва стосунков и тупого лока втихаря в лучших традициях укрог0внобанков.
Сначала залочим, а тогда письмецо вручим "откуда дрова и куда везем"


На самом деле это все сугубо индивидуально и зависит от типов покупок. В день стандартный лимит на покупку по пос 1500$ до 10 операций в день. Операции по счету до 150к

Тоесть, если сделать на 50к однотипных покупок - как пить дать залочат?


а Вы как думаете?[/quote]
А вы таки с Одессы?
Компетенция местного офпреда затмила даже тазовского петросяна.
Куда смотрят соседки
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:27

По суті шановному представнику тут і роботи немає.
В проміжках між вивченням української мови...оживляє форум провокаційним запитанням. :)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:30

  korovas2 написав:А вы таки с Одессы?
Компетенция местного офпреда затмила даже тазовского петросяна.
Куда смотрят соседки


Почему с Одессы?
Задавая Ваш вопрос, который по своей сути реторический, какой ответ Вы хотите получить?
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:03

реторический

В проміжках між вивченням української мови

и русского - тоже

Хинт: в браузер можно поставить проверку орфографии...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:12

Re: Конкорд

  mustbe написав:Хинт: в браузер можно поставить проверку орфографии...

ищо чаво! И так мазгофф тока 3.5Г видит на моей 7/32 и браузеры всё тяжелее и тяжелее с каждым релизом. Дайте спокій... а то пойду училку русскаго свою за стеной разбужу. Она уже подслеповата, поэтому требует, шобы я ей вслух читал спорные моменты, с выражением и пояснением контекста :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:13

  mustbe написав:
реторический

В проміжках між вивченням української мови

и русского - тоже

Хинт: в браузер можно поставить проверку орфографии...


Прошу прощения, учту... :oops:
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