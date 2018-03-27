Подсказка: можно использовать слова родного языка вместо транслита с иностранного...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:25
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:30
Подсказка: слово ХИНТ ничем не хуже слова ТРАНСЛИТ.
Они оба не существуют
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:34
Оседлали конька.
Давайте лучше подсказывать офпреду, как улучшить банк. Про кишмиш уже было, а вот новая фича: процент на остаток платить ежедневно, а не ежемесячно. Кто за?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:37
Ну Миха каждую ж Пятницу выплачивал, вот еженедельно меня устраивает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:43
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:46
Re: Конкорд
Поднял вопрос кредитки....рассматривал вариант оформления , оказалось банк нахально пытается впаривать страховку , общался с их кредитчиками - аргументы что они таким образом нарушают законодательство не действуют , аргументы что я же ее могу разорвать у них написанием заявления до 14 дней и после этого строка - в страховой компании,не принимают и упираются , ВОТ ЗЛЯТ МЕНЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ БАНКИ , КОТОРЫЕ СОЗНАТЕЛЬНО НАРУШАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАК ЖЕ, БАНК НЕ СТРАХОВАЯ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ИМ ЗАПРЕЩЕНО НАвЯзЫТЬ КЛИЕНТАМ....НО ЭТОТ БАНК СЧИТАЕТ СЕБЯ ВЫШЕ НОРМ ЗАКОНА...ПЕЧАЛЬНО .ГАНЬБА , ТРЕБУЮ ОТ ОФ.ПРЕДА ОБЪЯСНЕНИЙ ПУБЛИЧНО !
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:48
Re: Конкорд
Мы и так счастливчики, кто может пользоваться Эль Коко. А, представьте, как людям в других городах.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:55
Re: Конкорд
А шо за кредитка?
Я Блэк Визу формлял год назад, старховки не было. Щас перевыпустили карту на Golden dream, и все чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:58
То наверно коллега свинорыл веткой ошибся.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:59
Мне действительно очень жаль, что разговор с представителем отдела кредитных карт, не был удачным! Но к сожалению я не решаю какие тарифы устанавливать и все что с этим связано. Я стараюсь быть лучшим мостиком для Вас и Банка, и делать, что в моих силах и полномочиях...
Concord bank: concord.ua
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