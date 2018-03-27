Додано: Сер 28 бер, 2018 14:34

Оседлали конька.

Давайте лучше подсказывать офпреду, как улучшить банк. Про кишмиш уже было, а вот новая фича: процент на остаток платить ежедневно, а не ежемесячно. Кто за?

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