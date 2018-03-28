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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:03

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:Поднял вопрос кредитки

А шо за кредитка?
Я Блэк Визу формлял год назад, старховки не было. Щас перевыпустили карту на Golden dream, и все чики-пики


Golden dream - другой у них нет , для ВИП -есть другой вариант, но сути это не меняет...нахальство со страховкой меня бесит , я..сразу вспоминаю как ПУМБ меня "хотел" сделать ..но в результате я их сделал , сейчас лимит только регулярно повышают и без никаких страховок - все чики-пики , как Вы говорите :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:08

  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:Поднял вопрос кредитки....рассматривал вариант оформления , оказалось банк нахально пытается впаривать страховку , общался с их кредитчиками - аргументы что они таким образом нарушают законодательство не действуют , аргументы что я же ее могу разорвать у них написанием заявления до 14 дней и после этого строка - в страховой компании,не принимают и упираются , ВОТ ЗЛЯТ МЕНЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ БАНКИ , КОТОРЫЕ СОЗНАТЕЛЬНО НАРУШАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАК ЖЕ, БАНК НЕ СТРАХОВАЯ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ИМ ЗАПРЕЩЕНО НАвЯзЫТЬ КЛИЕНТАМ....НО ЭТОТ БАНК СЧИТАЕТ СЕБЯ ВЫШЕ НОРМ ЗАКОНА...ПЕЧАЛЬНО .ГАНЬБА , ТРЕБУЮ ОТ ОФ.ПРЕДА ОБЪЯСНЕНИЙ ПУБЛИЧНО ! :?


Мне действительно очень жаль, что разговор с представителем отдела кредитных карт, не был удачным! Но к сожалению я не решаю какие тарифы устанавливать и все что с этим связано. Я стараюсь быть лучшим мостиком для Вас и Банка, и делать, что в моих силах и полномочиях...


...к вам "как мостику" претензий нет. Есть претензии к банку , так как он ( в лице вашего сотрудника ) требуя оформление не профильного продукта нарушает соответствующий документ НБУ , который запрещает банкам это делать и у вас это прекрасно знают , второе - нарушает права потребителей . ВОПРОС К ВАМ - НА КАКОМ ОСНОВАНИИ В БАНКЕ ПОПИРАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО??? Я жалобу на такие действия оформлю .
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:09

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:
  -VICTOR- написав:Поднял вопрос кредитки

А шо за кредитка?
Я Блэк Визу формлял год назад, старховки не было. Щас перевыпустили карту на Golden dream, и все чики-пики


Golden dream - другой у них нет , для ВИП -есть другой вариант, но сути это не меняет...нахальство со страховкой меня бесит , я..сразу вспоминаю как ПУМБ меня "хотел" сделать ..но в результате я их сделал , сейчас лимит только регулярно повышают и без никаких страховок - все чики-пики , как Вы говорите :wink:

Хм. А не вижу упоминание страховки в Тарифах
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab11ccc65056.pdf
Т.е. эт как мин. -- допуслуга, и её оч. трудно сделать обязательной
Може в ДКБО шото есть про добровольно-принудительное страхование? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:11

clientage да Вы правы , страховой договор -это отдельный договор подписываемый клиентом , кроме самого договора по кредитке - стало быть однозначно доп услуга и парить ее не имеют права ....
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:16

Банк Конкорд привлекайте к вопросу уже не менеджера с кредитования а его руководителя ??? вопрос поднят и я имею желание получить ответ - -ПОЧЕМУ БАНК ИДЕТ НА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:18

Банк Конкорд, а какова процедура отказа от страховки ДО подписания кред. договора и ПОСЛЕ подписания, напримерЮ через 1..5 дней? :wink:

ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:20

Re: Конкорд

  clientage написав:ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце


враховуючи вашу аватарку крові може бути дуууже багато :)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:25

  clientage написав:Банк Конкорд, а какова процедура отказа от страховки ДО подписания кред. договора и ПОСЛЕ подписания, напримерЮ через 1..5 дней? :wink:

ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце :lol: :lol:

.пусть конечно банк отвечает.....но в принципе До -они отрицают , требуют оформление. А дальше схема следующая - в срок до 14 дней - пишите у них заявление руководствуясь Законом о правах потребителей и отказываетесь исключительно от договора страхования и пусть банка самостоятельно разбирается со страховой , а после 14 дней уже придется самостоятельно в страховой так же разрывать договор - никакая страховая не может вас принуждать страховаться - разрывается договор однозначно)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:36

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:Банк Конкорд, а какова процедура отказа от страховки ДО подписания кред. договора и ПОСЛЕ подписания, напримерЮ через 1..5 дней?

ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце :lol:

.пусть конечно банк отвечает.....но в принципе До -они отрицают , требуют оформление. А дальше схема следующая - в срок до 14 дней - пишите у них заявление руководствуясь Законом о правах потребителей и отказываетесь исключительно от договора страхования и пусть банка самостоятельно разбирается со страховой , а после 14 дней уже придется самостоятельно в страховой так же разрывать договор - никакая страховая не может вас принуждать страховаться - разрывается договор однозначно)

ну да, так по жизни выходит
Ну а банки гнут свою линию. И ПУМБа, и ваРеник, и Таська, и скунс... все пробовали нагнуть свинорыла типа сверХзаботой о его здоровье, но обламались. Даже в Ощаде перестали мучать пенсов страховкой "одного угла хаты на 1 день" :mrgreen: :mrgreen:
Требовать не могут, но настаивать могут :) причем вразумительно объяснив правила отказа от страховки.

Конкорд, зря вы -VICTOR- обижаете. Он боец проверенный, справедливый и целеустремлённый :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:48

Конкорд, не зли нас! :evil: З паном Віктором ситуацію тре розрулити! 8) Бо ми один за всіх і всі на одного! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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