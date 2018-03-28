А шо за кредитка? Я Блэк Визу формлял год назад, старховки не было. Щас перевыпустили карту на Golden dream, и все чики-пики
Golden dream - другой у них нет , для ВИП -есть другой вариант, но сути это не меняет...нахальство со страховкой меня бесит , я..сразу вспоминаю как ПУМБ меня "хотел" сделать ..но в результате я их сделал , сейчас лимит только регулярно повышают и без никаких страховок - все чики-пики , как Вы говорите
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR- написав:Поднял вопрос кредитки....рассматривал вариант оформления , оказалось банк нахально пытается впаривать страховку , общался с их кредитчиками - аргументы что они таким образом нарушают законодательство не действуют , аргументы что я же ее могу разорвать у них написанием заявления до 14 дней и после этого строка - в страховой компании,не принимают и упираются , ВОТ ЗЛЯТ МЕНЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ БАНКИ , КОТОРЫЕ СОЗНАТЕЛЬНО НАРУШАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАК ЖЕ, БАНК НЕ СТРАХОВАЯ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ИМ ЗАПРЕЩЕНО НАвЯзЫТЬ КЛИЕНТАМ....НО ЭТОТ БАНК СЧИТАЕТ СЕБЯ ВЫШЕ НОРМ ЗАКОНА...ПЕЧАЛЬНО .ГАНЬБА , ТРЕБУЮ ОТ ОФ.ПРЕДА ОБЪЯСНЕНИЙ ПУБЛИЧНО !
Мне действительно очень жаль, что разговор с представителем отдела кредитных карт, не был удачным! Но к сожалению я не решаю какие тарифы устанавливать и все что с этим связано. Я стараюсь быть лучшим мостиком для Вас и Банка, и делать, что в моих силах и полномочиях...
...к вам "как мостику" претензий нет. Есть претензии к банку , так как он ( в лице вашего сотрудника ) требуя оформление не профильного продукта нарушает соответствующий документ НБУ , который запрещает банкам это делать и у вас это прекрасно знают , второе - нарушает права потребителей . ВОПРОС К ВАМ - НА КАКОМ ОСНОВАНИИ В БАНКЕ ПОПИРАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО??? Я жалобу на такие действия оформлю .
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
А шо за кредитка? Я Блэк Визу формлял год назад, старховки не было. Щас перевыпустили карту на Golden dream, и все чики-пики
Golden dream - другой у них нет , для ВИП -есть другой вариант, но сути это не меняет...нахальство со страховкой меня бесит , я..сразу вспоминаю как ПУМБ меня "хотел" сделать ..но в результате я их сделал , сейчас лимит только регулярно повышают и без никаких страховок - все чики-пики , как Вы говорите
clientage написав:Банк Конкорд, а какова процедура отказа от страховки ДО подписания кред. договора и ПОСЛЕ подписания, напримерЮ через 1..5 дней?
ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце
.пусть конечно банк отвечает.....но в принципе До -они отрицают , требуют оформление. А дальше схема следующая - в срок до 14 дней - пишите у них заявление руководствуясь Законом о правах потребителей и отказываетесь исключительно от договора страхования и пусть банка самостоятельно разбирается со страховой , а после 14 дней уже придется самостоятельно в страховой так же разрывать договор - никакая страховая не может вас принуждать страховаться - разрывается договор однозначно)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
clientage написав:Банк Конкорд, а какова процедура отказа от страховки ДО подписания кред. договора и ПОСЛЕ подписания, напримерЮ через 1..5 дней?
ПС. Лишней крови не хочется. Весна. Солнце
.пусть конечно банк отвечает.....но в принципе До -они отрицают , требуют оформление. А дальше схема следующая - в срок до 14 дней - пишите у них заявление руководствуясь Законом о правах потребителей и отказываетесь исключительно от договора страхования и пусть банка самостоятельно разбирается со страховой , а после 14 дней уже придется самостоятельно в страховой так же разрывать договор - никакая страховая не может вас принуждать страховаться - разрывается договор однозначно)
ну да, так по жизни выходит Ну а банки гнут свою линию. И ПУМБа, и ваРеник, и Таська, и скунс... все пробовали нагнуть свинорыла типа сверХзаботой о его здоровье, но обламались. Даже в Ощаде перестали мучать пенсов страховкой "одного угла хаты на 1 день" Требовать не могут, но настаивать могут причем вразумительно объяснив правила отказа от страховки.
Конкорд, зря вы -VICTOR- обижаете. Он боец проверенный, справедливый и целеустремлённый
Конкорд, не зли нас! З паном Віктором ситуацію тре розрулити! Бо ми один за всіх і всі на одного!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!