Додано: Сер 28 бер, 2018 15:11

clientage да Вы правы , страховой договор -это отдельный договор подписываемый клиентом , кроме самого договора по кредитке - стало быть однозначно доп услуга и парить ее не имеют права ....

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