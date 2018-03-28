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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:52

Re: Конкорд

Уточняю всю информацию....
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 226
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:53

Кабаре "Веселі сусідки"

  clientage написав:Конкорд, зря вы -VICTOR- обижаете. Он боец проверенный, справедливый и целеустремлённый :)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54

  Банк Конкорд написав:Уточняю всю информацию....

Оперативно... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:57

  Козак-характерник написав:Оперативно... :)

Тем более, кредитчик - это ж кормилец. Даже если пару раз вложится в грэйс, рано или поздно не уследит... конец один.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09

  wig написав:
  Козак-характерник написав:Оперативно... :)

Тем более, кредитчик - это ж кормилец. Даже если пару раз вложится в грэйс, рано или поздно не уследит... конец один.

Да там и % в грейсе самый высокий по банкам - 1% годовых. Он у Алки или Таськи по 0.01% или 0.001% :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:19

Re: Конкорд

За сегодня настрочили страниц форума больше, чем на ветке Дельты в день падения
ziks
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