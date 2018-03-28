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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:52
Re: Конкорд
Уточняю всю информацию....
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:53
Кабаре "Веселі сусідки"
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:57
Тем более, кредитчик - это ж кормилец. Даже если пару раз вложится в грэйс, рано или поздно не уследит... конец один.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09
Да там и % в грейсе самый высокий по банкам - 1% годовых. Он у Алки или Таськи по 0.01% или 0.001%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:19
Re: Конкорд
За сегодня настрочили страниц форума больше, чем на ветке Дельты в день падения
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