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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:52
Re: Конкорд
Уточняю всю информацию....
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:53
Кабаре "Веселі сусідки"
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:54
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:57
Тем более, кредитчик - это ж кормилец. Даже если пару раз вложится в грэйс, рано или поздно не уследит... конец один.
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Додано: Сер 28 бер, 2018 16:09
Да там и % в грейсе самый высокий по банкам - 1% годовых. Он у Алки или Таськи по 0.01% или 0.001%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:19
Re: Конкорд
За сегодня настрочили страниц форума больше, чем на ветке Дельты в день падения
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:58
Кредитный Договор
Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.
В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.
Это ответ, который дает кредитный отдел....
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:25
лучше так
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 28 бер, 2018 17:25
ответ "ниочем"....
дайте четкий ответ на какой документ , его пункт/параграф ссылаются ваши кредитчики ???
второе - вы верно говорите что условиями может быть предусмотрено но это не означает быть обязательным , так как противоречит законодательству .
Ждем аргументированный ответ ...каким документом , его название , пункт/параграф и текст этого параграфа ???. давайте конкретику , "воду" на финансовый форум лить не надо (
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:31
А киньте сюди цей договір...він не носить добровільний характер?
Це бізобразіє якщо так.
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