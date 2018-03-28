Банк Конкорд написав:Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.
В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.
Это ответ, который дает кредитный отдел....
Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно. Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны. Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки. Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет. Оно банку надо?
Востаннє редагувалось Aps в Сер 28 бер, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут. Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали. И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"?
IMPRINTER Вы видели кредитный договор на машину или ипотеку под 50% ? ) и там страхование идет пунктом кредитного договора ... ...тут исходя из % за кредитную линию включены все риски ...договор страхования идет отдельным договором , навязывание сопутствующих услуг запрещено законодательно...пусть приведут номер документа , пункт и текст его - тогда и поговорим...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45