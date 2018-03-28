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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:32

  Банк Конкорд написав:Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.

В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.

Это ответ, который дает кредитный отдел....


Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно.
Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны.
Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки.
Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет.
Оно банку надо?
Востаннє редагувалось Aps в Сер 28 бер, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:33

-VICTOR-

нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...
вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?
и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:37

  IMPRINTER написав:-VICTOR-

нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...
вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?
и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.


Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут.
Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:59

  Aps написав: Придумывают всякие штрафы для этого.


а зачем придумывать штраф? просто обнулить кредитную линию и всё
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:01

  IMPRINTER написав:-VICTOR-

нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...
вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?
и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:11

  IMPRINTER написав:-VICTOR-

нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...
вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?
и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали.
И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"?
THB
 
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