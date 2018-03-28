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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 236237238239 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 23 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 35% 8 Всього голосів : 23 Додано: Сер 28 бер, 2018 17:32 Банк Конкорд написав: Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.



В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.



Это ответ, который дает кредитный отдел.... Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.Это ответ, который дает кредитный отдел....



Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно.

Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны.

Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки.

Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет.

Оно банку надо? Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно.Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны.Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки.Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет.Оно банку надо? Востаннє редагувалось Aps в Сер 28 бер, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз. Aps

Повідомлень: 1843 З нами з: 24.06.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:33 -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33934 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:37 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.



Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут.

Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого. Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут.Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого. Aps

Повідомлень: 1843 З нами з: 24.06.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:59 Aps написав: Придумывают всякие штрафы для этого. Придумывают всякие штрафы для этого.



а зачем придумывать штраф? просто обнулить кредитную линию и всё а зачем придумывать штраф? просто обнулить кредитную линию и всё Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33934 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:01 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті. Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті. Квесторе_поверніться Повідомлень: 24237 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:11 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали.

И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"? Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали.И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"? THB Повідомлень: 461 З нами з: 22.07.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 236237238239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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