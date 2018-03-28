Додано: Сер 28 бер, 2018 17:33

-VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

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