Банк Конкорд написав:Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.
В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.
Это ответ, который дает кредитный отдел....
Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно. Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны. Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки. Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет. Оно банку надо?
Востаннє редагувалось Aps в Сер 28 бер, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
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нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут. Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали. И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"?
IMPRINTER Вы видели кредитный договор на машину или ипотеку под 50% ? ) и там страхование идет пунктом кредитного договора ... ...тут исходя из % за кредитную линию включены все риски ...договор страхования идет отдельным договором , навязывание сопутствующих услуг запрещено законодательно...пусть приведут номер документа , пункт и текст его - тогда и поговорим...
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нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті.
Нельзя навязывать добровольное страхование Нельзя навязывать конкретного страховщика, д.б. выбор из 2..3 хотя бы А шо будет, если я уже взял кредитку в др. банке и там таки застраховался? Т.е. тут 2й раз шоли страховать свою одну единственную, уникальнейшую жисть? А при наступлении страхового случая мне какая страховая будет делать выплату? А другая тогда для чего? Если банк хочет заработать на к-л услуге, то он её должен уметь предложить Есть куча банков, которые прекрасно предлагают просто кредитки Есть банки, которые предлагают вне грейса для застрахованого 39% и 45% для незастрахованого. Эт справедливо
нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ... вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ? и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.
Імпрінтере, брате, собака порився у деталях... Добровільне є за згодою клієнта. І крапка. Якщо нав'язування, то це порушення закону. Впевнений, що в офіційних умовах надання кредитної лінії немає пункту про обов'язкове добровільне страхування...Саме сполучення слів "обов'язкове добровільне" вже винос моска... Смердючі ламбарди, що не хочуть працювати в правовому полі України викручують руки клієнту і лякають тим, що не нададуть кредит, якщо ти не "погодишся". Це не банки, а смердючі ламбарди! Не вміють працювати прозоро згідно законодавства України, а мутять непрозорі схеми. Але мутити вони зможуть і намахувати оленів до тих пір, поки не натраплять на свинорила, що знає законодавство України, має доступ до нашого форума і не оприлюднить такі методи "роботи". Ганьба! Це вже не канкан в кабаре, а притон якийсь, порнографія!
П.С. Конкорд, якщо не хочеш отримати прізвисько "притон", я вимагаю надати кредитку пану Віктору без страховки. І тоді ми не розбурхуватимемо цей шкандаль!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Банк Конкорд написав:Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.
В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.
Это ответ, который дает кредитный отдел....
А киньте сюди цей договір...він не носить добровільний характер? Це бізобразіє якщо так.
Це порнографія! Вимагаємо оприлюднити пункт договору про "обов'язкове добровільне страхування"... Чи якщо це внутрішній документ банку і банк не хоче його оприлюднити, то це порушення закону керівниками банку. Внутрішні документи теж не повинні суперечити чинному законодавству України. Працівники забов'язані не виконувати протизаконні рішення керівництва. Тільки притон чи ОЗГ працює поза межами законів. Ганьба!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!