Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 237238239240> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 23 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 35% 8 Всього голосів : 23 Додано: Сер 28 бер, 2018 17:32 Банк Конкорд написав: Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.



В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.



Это ответ, который дает кредитный отдел.... Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.Это ответ, который дает кредитный отдел....



Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно.

Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны.

Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки.

Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет.

Оно банку надо? Все прекрасно понимают что банку надо зарабатывать. И часть от этого страхового процента неплохо с этим справляется . И то что есть люди в банке которые хорошо мотивированы от той части которая оседает в страховой тоже понятно.Но есть кроме ваших внутренних нормативов законодательство страны.Так что может стоит объяснить сотрудникам этого кредитного отдела, что если клиент очень настойчиво хочет отказатся от это страховки, то проще спокойно пойти ему на уступки.Если клиент настырный он ведь жаловатся кругом пойдет.Оно банку надо? Востаннє редагувалось Aps в Сер 28 бер, 2018 17:33, всього редагувалось 1 раз. Aps

Повідомлень: 1844 З нами з: 24.06.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:33 -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33934 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:37 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.



Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут.

Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого. Эти страховки берутся вместе с кредитом и если их не заплатить то его просто не выдадут.Но перезаключения их на следующий год банк заставить не может. Придумывают всякие штрафы для этого. Aps

Повідомлень: 1844 З нами з: 24.06.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 17:59 Aps написав: Придумывают всякие штрафы для этого. Придумывают всякие штрафы для этого.



а зачем придумывать штраф? просто обнулить кредитную линию и всё а зачем придумывать штраф? просто обнулить кредитную линию и всё Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33934 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:01 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті. Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті. Квесторе_поверніться Повідомлень: 24241 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:11 IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали.

И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"? Хозяин -барин. Дам кредит только на таких условиях. И все. В Тазике в таком случае оформлял страховку а через пару дней - заяву на отказ. Денег не снимали.И по Конкорду,шановне панство,не к добру такая активность на ветке и пространные беседы с оф. предом. Можно лишится и офпреда и плюшек от банка. Может,стОит ограничится конкретными вопросами,"а поговорить" можно и где нибудь в "байках"? THB Повідомлень: 461 З нами з: 22.07.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:26 IMPRINTER Вы видели кредитный договор на машину или ипотеку под 50% ? ) и там страхование идет пунктом кредитного договора ...

...тут исходя из % за кредитную линию включены все риски ...договор страхования идет отдельным договором , навязывание сопутствующих услуг запрещено законодательно...пусть приведут номер документа , пункт и текст его - тогда и поговорим... Вы видели кредитный договор на машину или ипотеку под 50% ? ) и там страхование идет пунктом кредитного договора ......тут исходя из % за кредитную линию включены все риски ...договор страхования идет отдельным договором , навязывание сопутствующих услуг запрещено законодательно...пусть приведут номер документа , пункт и текст его - тогда и поговорим... Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6665 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:33 Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті. Ніззя навязувати страхівочку по кредитній карті.

Нельзя навязывать добровольное страхование

Нельзя навязывать конкретного страховщика, д.б. выбор из 2..3 хотя бы

А шо будет, если я уже взял кредитку в др. банке и там таки застраховался? Т.е. тут 2й раз шоли страховать свою одну единственную, уникальнейшую жисть? А при наступлении страхового случая мне какая страховая будет делать выплату? А другая тогда для чего?

Если банк хочет заработать на к-л услуге, то он её должен уметь предложить

Есть куча банков, которые прекрасно предлагают просто кредитки

Есть банки, которые предлагают вне грейса для застрахованого 39% и 45% для незастрахованого. Эт справедливо Нельзя навязывать добровольное страхованиеНельзя навязывать конкретного страховщика, д.б. выбор из 2..3 хотя быА шо будет, если я уже взял кредитку в др. банке и там таки застраховался? Т.е. тут 2й раз шоли страховать свою одну единственную, уникальнейшую жисть?А при наступлении страхового случая мне какая страховая будет делать выплату? А другая тогда для чего?Если банк хочет заработать на к-л услуге, то он её должен уметь предложитьЕсть куча банков, которые прекрасно предлагают просто кредиткиЕсть банки, которые предлагают вне грейса для застрахованого 39% и 45% для незастрахованого. Эт справедливо ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24036 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1936 раз. Подякували: 2699 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 18:53 Свободу свинорилам! IMPRINTER написав: -VICTOR-



нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...

вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?

и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика. нельзя навязывать страховку, если речь идет о некредитном продукте ...вы пробовали взять в кредит машишу без КАСКО или взять ипотеку без страховки объекта залога / жизни заемщика ?и все эти виды страхования являются - добровольными, но кредитор выдавая деньги в долг имеет право выдвигать любые условия для заемщика.

Імпрінтере, брате, собака порився у деталях... Добровільне є за згодою клієнта. І крапка. Якщо нав'язування, то це порушення закону. Впевнений, що в офіційних умовах надання кредитної лінії немає пункту про обов'язкове добровільне страхування...Саме сполучення слів "обов'язкове добровільне" вже винос моска... Смердючі ламбарди, що не хочуть працювати в правовому полі України викручують руки клієнту і лякають тим, що не нададуть кредит, якщо ти не "погодишся". Це не банки, а смердючі ламбарди! Не вміють працювати прозоро згідно законодавства України, а мутять непрозорі схеми. Але мутити вони зможуть і намахувати оленів до тих пір, поки не натраплять на свинорила, що знає законодавство України, має доступ до нашого форума і не оприлюднить такі методи "роботи". Ганьба! Це вже не канкан в кабаре, а притон якийсь, порнографія!



П.С. Конкорд, якщо не хочеш отримати прізвисько "притон", я вимагаю надати кредитку пану Віктору без страховки. І тоді ми не розбурхуватимемо цей шкандаль! Імпрінтере, брате, собака порився у деталях...Добровільне є за згодою клієнта. І крапка.Якщо нав'язування, то це порушення закону. Впевнений, що в офіційних умовах надання кредитної лінії немає пункту про обов'язкове добровільне страхування...Саме сполучення слів "обов'язкове добровільне" вже винос моска...Смердючі ламбарди, що не хочуть працювати в правовому полі України викручують руки клієнту і лякають тим, що не нададуть кредит, якщо ти не "погодишся". Це не банки, а смердючі ламбарди! Не вміють працювати прозоро згідно законодавства України, а мутять непрозорі схеми. Але мутити вони зможуть і намахувати оленів до тих пір, поки не натраплять на свинорила, що знає законодавство України, має доступ до нашого форума і не оприлюднить такі методи "роботи". Ганьба! Це вже не канкан в кабаре, а притон якийсь, порнографія!П.С. Конкорд, якщо не хочеш отримати прізвисько "притон", я вимагаю надати кредитку пану Віктору без страховки. І тоді ми не розбурхуватимемо цей шкандаль! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25058 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 19:04 ОЗГ чи притон? Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.



В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.



Это ответ, который дает кредитный отдел.... Условия любого банковского кредита строгое регламентированы и утверждены соответствующими внутренними нормативными документами Банка.В частности данного продукта Golden Dream предусмотрено страхование заемщика от несчастного случая, наряду с другими кредитными продуктами и другими условиями.Это ответ, который дает кредитный отдел....

А киньте сюди цей договір...він не носить добровільний характер?

Це бізобразіє якщо так. А киньте сюди цей договір...він не носить добровільний характер?Це бізобразіє якщо так.

Це порнографія! Вимагаємо оприлюднити пункт договору про "обов'язкове добровільне страхування"... Чи якщо це внутрішній документ банку і банк не хоче його оприлюднити, то це порушення закону керівниками банку. Внутрішні документи теж не повинні суперечити чинному законодавству України. Працівники забов'язані не виконувати протизаконні рішення керівництва. Тільки притон чи ОЗГ працює поза межами законів. Ганьба! Це порнографія!Вимагаємо оприлюднити пункт договору про "обов'язкове добровільне страхування"...Чи якщо це внутрішній документ банку і банк не хоче його оприлюднити, то це порушення закону керівниками банку. Внутрішні документи теж не повинні суперечити чинному законодавству України. Працівники забов'язані не виконувати протизаконні рішення керівництва. Тільки притон чи ОЗГ працює поза межами законів. Ганьба! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25058 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1886 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 237238239240> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: kostya77 Клиент_ і 5 гостейМодератори: Ірина_ реклама