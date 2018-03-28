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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:38

Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:44

Ми їх чи вони нас! Сєрьодки немає!

  wig написав:Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.

Горить сарай, гори і хата! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 237238239240
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