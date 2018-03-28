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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:50
wig написав:
Давайте лучше подсказывать офпреду, как улучшить банк. Про кишмиш уже было, а вот новая фича: процент на остаток платить ежедневно, а не ежемесячно. Кто за?
И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все
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sola
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:52
sola написав:
И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все
Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56
wig написав: sola написав:
И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все
Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.
???
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sola
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56
wig написав: sola написав:
И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все
Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.
А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58
Квесторе_поверніться написав:
А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?
С кем с кем?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:06
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?
С кем с кем?
Строс із спостережної ради банку Кредит Дніпро.
Оленка Сосєдка голова спостережної ради банку КонКорд.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
Квесторе_поверніться
Тогда навряд. Днипро у меня ни на одной вкладке не открыт.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 22:53
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