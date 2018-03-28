И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:50
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:52
Re: Конкорд
Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58
Re: Конкорд
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:06
Строс із спостережної ради банку Кредит Дніпро.
Оленка Сосєдка голова спостережної ради банку КонКорд.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 28 бер, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07
Квесторе_поверніться
Тогда навряд. Днипро у меня ни на одной вкладке не открыт.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 29 бер, 2018 04:16
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.
Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.
Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.
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