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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:50

  wig написав:Давайте лучше подсказывать офпреду, как улучшить банк. Про кишмиш уже было, а вот новая фича: процент на остаток платить ежедневно, а не ежемесячно. Кто за?

И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все ;)
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:52

Re: Конкорд

  sola написав:И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все

Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2688
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56

  wig написав:
  sola написав:И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все

Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.

???
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:56

  wig написав:
  sola написав:И кэшбек сразу, а не в конце месяца. И 3% по субботам на все

Так здесь кэшбек бонусами, которые потом только в ресторанах потратить можно, и на авиабилеты.

А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?

С кем с кем?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:06

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Ви зі Стросом Сосєдок не перепутали?

С кем с кем?

Строс із спостережної ради банку Кредит Дніпро.
Оленка Сосєдка голова спостережної ради банку КонКорд.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 28 бер, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:07

Квесторе_поверніться
Тогда навряд. Днипро у меня ни на одной вкладке не открыт.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:53

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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 04:16

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.

Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.

Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:20

  wig написав:Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.

За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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